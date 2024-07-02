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地下鉄建設中に道路が陥没 中国
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中国・西安で地下鉄環状線の建設作業中、突然水と土砂が噴出。道路にパックリ穴が空いた。けが人はなかった。映像はSNSより。 2024年7月2日, Sputnik 日本
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地下鉄建設中に道路が陥没 中国
2024年7月2日, 14:32 (更新: 2024年7月2日, 14:33)
中国・西安で地下鉄環状線の建設作業中、突然水と土砂が噴出。道路にパックリ穴が空いた。けが人はなかった。映像はSNSより。