https://sputniknews.jp/20240702/18743861.html
火口から吹き出るマグマの滝 伊シチリア
火口から吹き出るマグマの滝 伊シチリア
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噴火が続くイタリア南部シチリア島のエトナ火山頂上付近では、火口から吹き出た溶岩が別の火口に流れ落ちる様子が撮影された。現地の火山学者、ボリス・ベンケ氏が映像を投稿した。 2024年7月2日, Sputnik 日本
2024-07-02T19:25+0900
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噴火が続くイタリア南部シチリア島のエトナ火山頂上付近では、火口から吹き出た溶岩が別の火口に流れ落ちる様子が撮影された。現地の火山学者、ボリス・ベンケ氏が映像を投稿した。