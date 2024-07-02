米ミサイル・エイタクムス 起爆装置を公開

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米国がウクライナ軍に供与した弾道ミサイル「エイタクムス（ATACMS）」の起爆装置の映像が、スプートニクに公開された。露専門家らはすでに起爆装置を隅々まで調査。技術者の1人はスプートニクに対し、「すでに何の秘密も残されていない」と話した。