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米ミサイル・エイタクムス 起爆装置を公開
米ミサイル・エイタクムス 起爆装置を公開
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米国がウクライナ軍に供与した弾道ミサイル「エイタクムス（ATACMS）」の起爆装置の映像が、スプートニクに公開された。露専門家らはすでに起爆装置を隅々まで調査。技術者の1人はスプートニクに対し、「すでに何の秘密も残されていない」と話した。 2024年7月2日, Sputnik 日本
2024-07-02T19:59+0900
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米ミサイル・エイタクムス 起爆装置を公開
米国がウクライナ軍に供与した弾道ミサイル「エイタクムス（ATACMS）」の起爆装置の映像が、スプートニクに公開された。露専門家らはすでに起爆装置を隅々まで調査。技術者の1人はスプートニクに対し、「すでに何の秘密も残されていない」と話した。