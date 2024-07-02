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電動キックボード、2万件超摘発
電動キックボード、2万件超摘発
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要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付き自転車」に分類された昨年7月から今年5月末までの間、交通違反での摘発事例は2万1562件に上った。松村祥史・国家公安委員長の発表として、日本メディアが伝えた。 2024年7月2日, Sputnik 日本
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共同通信などによると、事故は190件発生したが、死者はなかった。現行の規定では、最高時速20キロ以下などの要件を満たす「特定小型原動機付き自転車」については、16歳以上であれば運転免許無しで乗ることが可能。一方、より大型、高速なものは原付スクーターと同じ扱いとなっている。
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電動キックボード、2万件超摘発

2024年7月2日, 18:42
© AP Photo / Shuji Kajiyama電動キックボードに乗る男性（違反者とは関連なし）
電動キックボードに乗る男性（違反者とは関連なし） - Sputnik 日本, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Shuji Kajiyama
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要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付き自転車」に分類された昨年7月から今年5月末までの間、交通違反での摘発事例は2万1562件に上った。松村祥史・国家公安委員長の発表として、日本メディアが伝えた。
共同通信などによると、事故は190件発生したが、死者はなかった。
現行の規定では、最高時速20キロ以下などの要件を満たす「特定小型原動機付き自転車」については、16歳以上であれば運転免許無しで乗ることが可能。一方、より大型、高速なものは原付スクーターと同じ扱いとなっている。
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