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ロシア艦隊がベネズエラに到着
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ロシア北方艦隊の艦艇群は6月半ばからの2週間に及ぶキューバ訪問を終え、次の訪問国であるベネズエラのラ・グアイラ港に入港した。 2024年7月3日, Sputnik 日本
2024-07-03T04:32+0900
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訪問する北方艦隊の構成は原子力潜水艦「カザン」、フィリゲート「ゴルシュコフ提督」号、補給タンカー、救援タグボートの4隻。
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ロシア艦隊がベネズエラに到着
ロシア北方艦隊の艦艇群は6月半ばからの2週間に及ぶキューバ訪問を終え、次の訪問国であるベネズエラのラ・グアイラ港に入港した。
訪問する北方艦隊の構成は原子力潜水艦「カザン」、フィリゲート「ゴルシュコフ提督」号、補給タンカー、救援タグボートの4隻。
ロシア北方艦隊の艦艇群は5月17日から遠洋航海を開始した。主な課題は遠洋の作戦上重要な水域において海事上のプレゼンスを確保すること。