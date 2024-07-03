https://sputniknews.jp/20240703/18749742.html
旧優生保護法は「違憲」＝最高裁 不妊手術で国の賠償責任認める
旧優生保護法は「違憲」＝最高裁 不妊手術で国の賠償責任認める
Sputnik 日本
旧優生保護法下で障害などを理由に不妊手術を強制された被害者らが国を訴えた裁判で、最高裁は3日、国の賠償責任を認めた。旧優生保護法は「憲法違反」と指摘された。 2024年7月3日, Sputnik 日本
2024-07-03T15:41+0900
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NHKなどによると、旧優生保護法に対する最高裁の違憲判決は初めて。また、最高裁が法律を違憲判断するのは戦後13例目。今回、不法行為から20年経てば賠償請求権が消滅する「除斥期間」は適用されなかった。
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旧優生保護法は「違憲」＝最高裁 不妊手術で国の賠償責任認める
旧優生保護法下で障害などを理由に不妊手術を強制された被害者らが国を訴えた裁判で、最高裁は3日、国の賠償責任を認めた。旧優生保護法は「憲法違反」と指摘された。
NHKなどによると、旧優生保護法に対する最高裁の違憲判決は初めて。また、最高裁が法律を違憲判断するのは戦後13例目。
今回、不法行為から20年経てば賠償請求権が消滅する「除斥期間」は適用されなかった。