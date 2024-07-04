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ベラルーシ、上海協力機構の10番目の加盟国に
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カザフスタンのアスタナで開幕した上海協力機構（SCO）首脳サミットは4日、ベラルーシを10番目の正式加盟国として迎え入れた。各国首脳が加盟文書に署名した。 2024年7月4日, Sputnik 日本
2024-07-04T15:15+0900
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SCOの加盟国はベラルーシのほかに、ロシア、中国、インド、イラン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、パキスタン、ウズベキスタンとなっている。また、モンゴルやトルコ、アラブ首長国連邦などもオブザーバーやパートナー国として協力関係にある。
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中国, カザフスタン, ロシア, 国際, ベラルーシ, 上海協力機構
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ベラルーシ、上海協力機構の10番目の加盟国に
カザフスタンのアスタナで開幕した上海協力機構（SCO）首脳サミットは4日、ベラルーシを10番目の正式加盟国として迎え入れた。各国首脳が加盟文書に署名した。
SCOの加盟国はベラルーシのほかに、ロシア、中国、インド、イラン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、パキスタン、ウズベキスタンとなっている。また、モンゴルやトルコ、アラブ首長国連邦などもオブザーバーやパートナー国として協力関係にある。