https://sputniknews.jp/20240704/18754715.html
米国 防衛企業の工場で爆発 けが人も
米国 防衛企業の工場で爆発 けが人も
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米南部アーカンソー州にある防衛企業ゼネラル・ダイナミクス・オードナンス・アンド・タクティカル・システムズの工場で爆発があり、2人が負傷、１人が行方不明となっている。 AP通信が報じた。 2024年7月4日, Sputnik 日本
2024-07-04T05:31+0900
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2人は病院に搬送されたが、けがの程度は不明。 同社は、救助隊の活動に積極的に協力していると発表した。
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同社は、救助隊の活動に積極的に協力していると発表した。