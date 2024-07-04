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静岡で39.3度、観測史上最高 全国気温TOP10
静岡で39.3度、観測史上最高 全国気温TOP10
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4日、太平洋側を中心に日本全国各地で猛暑日が観測された。静岡市では今年全国最高となる39.3度を観測。同市の観測史上としても1位の暑さだという。 2024年7月4日, Sputnik 日本
2024-07-04T15:56+0900
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写真は気象庁が発表した4日の全国最高気温ランキング。気象庁などは、我慢せずエアコンを使用し、こまめに水分補給をするなどして、熱中症対策を心がけるよう呼びかけている。一方この日、全国で最低気温が最も低かったのは、北海道北部の朱鞠内（シュマリナイ）で9度だった。
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静岡で39.3度、観測史上最高 全国気温TOP10
4日、太平洋側を中心に日本全国各地で猛暑日が観測された。静岡市では今年全国最高となる39.3度を観測。同市の観測史上としても1位の暑さだという。
写真は気象庁が発表した4日の全国最高気温ランキング。
気象庁などは、我慢せずエアコンを使用し、こまめに水分補給をするなどして、熱中症対策を心がけるよう呼びかけている。
一方この日、全国で最低気温が最も低かったのは、北海道北部の朱鞠内（シュマリナイ）で9度だった。