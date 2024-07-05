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インドで走行中のバスから乗客が次々と飛び降りる
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インド北部のバニホール峠（ジャンムー・カシミール州）を走行中のバスがブレーキ故障を起こした。この事態を受け、乗客は走行中のバスから次々と飛び降りた。 2024年7月5日, Sputnik 日本
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報道によると、この事故により女性3人と子供1人を含む10人が負傷した。
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インドで走行中のバスから乗客が次々と飛び降りる
2024年7月5日, 10:34 (更新: 2024年7月5日, 10:37)
インド北部のバニホール峠（ジャンムー・カシミール州）を走行中のバスがブレーキ故障を起こした。この事態を受け、乗客は走行中のバスから次々と飛び降りた。
報道によると、この事故により女性3人と子供1人を含む10人が負傷した。