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インドで走行中のバスから乗客が次々と飛び降りる

インドで走行中のバスから乗客が次々と飛び降りる

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インド北部のバニホール峠（ジャンムー・カシミール州）を走行中のバスがブレーキ故障を起こした。この事態を受け、乗客は走行中のバスから次々と飛び降りた。 2024年7月5日, Sputnik 日本

2024-07-05T10:34+0900

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報道によると、この事故により女性3人と子供1人を含む10人が負傷した。

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