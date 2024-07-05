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ロシア非常事態省がガザ住民に人道支援物資を届ける

ロシア非常事態省がガザ住民に人道支援物資を届ける

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ロシア非常事態省のIl-76機がエジプト東部のエル・アリーシュ空港に到着した。機体には30トン以上の食料が搭載されている。支援物資はエジプトの赤新月社に引き渡され、ガザ地区の住民に向けられることになる。 2024年7月5日, Sputnik 日本

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ロシアはこれまで28便の航空機で合計700トン以上の支援物資をガザ地区に届けた。ガザ当局によると、現地では数千人の子供が餓死寸前だという。

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