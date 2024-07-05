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英国防相が議会選で野党の新人候補者に敗れる

英国防相が議会選で野党の新人候補者に敗れる

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シャップス英国防相（保守党）は議会選で労働党の新人候補に敗北し、議席を失った。スカイニュースTVが選挙管理委員会のデータを引用して報じた。 2024年7月5日, Sputnik 日本

2024-07-05T12:31+0900

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シャップス国防相は自らの選挙区で1万6千票を獲得した。一方、野党・労働党の新人候補者、ルーウィン氏は2万票近く獲得して勝利した。国防相はメディアの取材で敗北を認め、新たな政府が誕生するだろうとコメントした。現地ではシャップス国防相の「お別れ」動画が建物の側面に投射されている。動画はSNSより。

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