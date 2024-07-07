https://sputniknews.jp/20240707/18773084.html
中国で湖の堤防が決壊、斬新な方法で応急処置
中国で湖の堤防が決壊、斬新な方法で応急処置
Sputnik 日本
中国では5日、国内で二番目に大きい湖、洞庭湖（湖南省北東部）の堤防が決壊した。これに対処するため、当局はトラックを次々と決壊したポイントに「投下」した。 2024年7月7日, Sputnik 日本
2024-07-07T08:38+0900
2024-07-07T08:38+0900
2024-07-07T09:43+0900
アジア
災害・事故・事件
国際
中国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/07/18772928_0:0:595:335_1920x0_80_0_0_9b6930c89197a786e9e4c7d7f589927c.png
現地では懸命な救助活動が行われている。 動画はSNSより。
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/07/18772928_65:0:548:362_1920x0_80_0_0_2cc0794be098aea2eba7557b86cd25f3.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
アジア, 災害・事故・事件, 国際, 中国
中国で湖の堤防が決壊、斬新な方法で応急処置
2024年7月7日, 08:38 (更新: 2024年7月7日, 09:43)
中国では5日、国内で二番目に大きい湖、洞庭湖（湖南省北東部）の堤防が決壊した。これに対処するため、当局はトラックを次々と決壊したポイントに「投下」した。