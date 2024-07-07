日本
https://sputniknews.jp/20240707/18773084.html
中国で湖の堤防が決壊、斬新な方法で応急処置
中国で湖の堤防が決壊、斬新な方法で応急処置
Sputnik 日本
中国では5日、国内で二番目に大きい湖、洞庭湖（湖南省北東部）の堤防が決壊した。これに対処するため、当局はトラックを次々と決壊したポイントに「投下」した。 2024年7月7日, Sputnik 日本
2024-07-07T08:38+0900
2024-07-07T09:43+0900
アジア
災害・事故・事件
国際
中国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/07/18772928_0:0:595:335_1920x0_80_0_0_9b6930c89197a786e9e4c7d7f589927c.png
現地では懸命な救助活動が行われている。 動画はSNSより。
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/07/18772928_65:0:548:362_1920x0_80_0_0_2cc0794be098aea2eba7557b86cd25f3.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
アジア, 災害・事故・事件, 国際, 中国
アジア, 災害・事故・事件, 国際, 中国

中国で湖の堤防が決壊、斬新な方法で応急処置

2024年7月7日, 08:38 (更新: 2024年7月7日, 09:43)
© 写真中国で湖の堤防が決壊、斬新な方法で応急処置
中国で湖の堤防が決壊、斬新な方法で応急処置 - Sputnik 日本, 1920, 07.07.2024
© 写真
サイン
中国では5日、国内で二番目に大きい湖、洞庭湖（湖南省北東部）の堤防が決壊した。これに対処するため、当局はトラックを次々と決壊したポイントに「投下」した。
現地では懸命な救助活動が行われている。
動画はSNSより。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала