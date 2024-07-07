https://sputniknews.jp/20240707/18775051.html
ロシア軍がドネツク人民共和国のチガリ村を掌握＝露国防省
ロシア軍がドネツク人民共和国のチガリ村を掌握＝露国防省
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ロシア国防省は、7日、チガリ村の完全な解放を発表。同村はジェルジンスクの東方、ゴルロフカ市付近にあり、バフムート地区ピヴデェンノエ村の2つの区画のうちのひとつ。 2024年7月7日, Sputnik 日本
2024-07-07T20:21+0900
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ロシア国防省は、チガリ村の解放によって戦術的状況は改善されたと指摘している。
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ロシア国防省は、7日、チガリ村の完全な解放を発表。同村はジェルジンスクの東方、ゴルロフカ市付近にあり、バフムート地区ピヴデェンノエ村の2つの区画のうちのひとつ。
ロシア国防省は、チガリ村の解放によって戦術的状況は改善されたと指摘している。