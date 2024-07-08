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ハンガリー首相が北京に到着 習近平氏と会談へ

ハンガリー首相が北京に到着 習近平氏と会談へ

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ハンガリーのオルバン首相は「平和ミッション」継続の一環として、現地時間8日早朝、中国・北京に到着した。オルバン首相は習近平国家主席と会談する予定。ハンガリーのハバシ首相府報道官が発表した。 2024年7月8日, Sputnik 日本

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今月5日、オルバン首相および代表団はモスクワを訪問し、ロシアのプーチン大統領と会談した。同氏はモスクワ訪問を平和ミッションの「次の段階」と呼んだ。第一段階は7月2日のキエフ訪問だった。オルバン首相は、近いうちにいくつかの「同じく予期せぬ」会談を行うつもりだと述べた。

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