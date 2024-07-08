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日本、フィリピンと防衛協力強化 円滑化協定に署名

日本、フィリピンと防衛協力強化 円滑化協定に署名

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フィリピンを訪問中の上川陽子外相は8日、自衛隊とフィリピン軍の協力のための「日比円滑化協定」に署名した。円滑化協定締結は豪州、英国に続き3カ国目で、事実上の「準同盟国」への関係格上げとみられている。 2024年7月8日, Sputnik 日本

2024-07-08T14:51+0900

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文書には上川外相とフィリピンのテオドロ国防相が署名。フィリピンのマルコス大統領やマナロ外相、日本の木原稔防衛相も同席した。今回の協定により、合同軍事演習や災害派遣での相手国訪問や装備の持ち込みなどの手続きが簡素化される。外務省は、部隊間の相互運用性が向上し、安全保障協力がさらに促進されるとしている。両国の協力は対中国をにらんだ米国のアジア太平洋戦略の一環。4月に岸田文雄首相が訪米した際には、初めての日米比3カ国首脳会談が行われた。

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