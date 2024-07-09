特別軍事作戦　7月9日の概要　露国防省

ロシア軍はクリミア攻撃用に準備されていた米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」を攻撃。これにより、4台のハイマースと、これを操作していた外国人専門家を最多で35人殲滅した。

ウクライナ軍は過去24時間で最多で2160人の人員を失った。