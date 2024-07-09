https://sputniknews.jp/20240709/10-18785914.html
岸田首相が10日から米独歴訪 英新首相、韓国大統領らとも会談
岸田首相が10日から米独歴訪 英新首相、韓国大統領らとも会談
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林芳正官房長官は9日の記者会見で、岸田文雄首相が10〜11日に米国、12～14日にドイツをすると正式に発表した。米国ではNATO首脳会議に出席し、ドイツでは日独首脳会談に出席する。 2024年7月9日, Sputnik 日本
2024-07-09T12:59+0900
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共同通信によると、自民党の茂木幹事長は、岸田首相が米国訪問時に英国のスターマー新首相と意見交換すると明らかにした。このほか、毎日新聞は韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領との会談を実施する方向で調整に入ったと報じている。また、NHKは先週、岸田首相が日本と韓国、オーストラリア、ニュージーランドの4ヶ国の首脳らによる会合の開催を調整していると報じた。
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岸田首相が10日から米独歴訪 英新首相、韓国大統領らとも会談
林芳正官房長官は9日の記者会見で、岸田文雄首相が10〜11日に米国、12～14日にドイツをすると正式に発表した。米国ではNATO首脳会議に出席し、ドイツでは日独首脳会談に出席する。
共同通信によると、自民党の茂木幹事長は、岸田首相が米国訪問時に英国のスターマー新首相と意見交換すると明らかにした。
このほか、毎日新聞は韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領との会談を実施する方向で調整に入ったと報じている。
また、NHKは先週、岸田首相が日本と韓国、オーストラリア、ニュージーランドの4ヶ国の首脳らによる会合の開催を調整していると報じた。