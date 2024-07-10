https://sputniknews.jp/20240710/1-18793378.html
ハワイ空港で手榴弾所持、日本人逮捕 「第1級テロ脅迫」容疑
ハワイ空港で手榴弾所持、日本人逮捕 「第1級テロ脅迫」容疑
Sputnik 日本
米ハワイ州警察は9日、ハワイ島ヒロ空港で手荷物に手投げ弾を所持していたとして、日本人の男（41）を「第1級テロ脅迫」容疑で逮捕した。 2024年7月10日, Sputnik 日本
2024-07-10T13:46+0900
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警察が調べたところ、手投げ弾は不活性弾で爆発の危険はなかった。だが、安全のためターミナルは封鎖され、乗客や職員が一時避難する騒動となった。通報から約1時間後に業務が再開した。手投げ弾など爆発物は、例えレプリカであっても手荷物として持ち込むことが禁じられている。
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米ハワイ州警察は9日、ハワイ島ヒロ空港で手荷物に手投げ弾を所持していたとして、日本人の男（41）を「第1級テロ脅迫」容疑で逮捕した。
警察が調べたところ、手投げ弾は不活性弾で爆発の危険はなかった。だが、安全のためターミナルは封鎖され、乗客や職員が一時避難する騒動となった。通報から約1時間後に業務が再開した。
手投げ弾など爆発物は、例えレプリカであっても手荷物として持ち込むことが禁じられている。