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東証プライム時価総額、初の1000兆円超え
東証プライム時価総額、初の1000兆円超え
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日経平均株価、TOPIXがともに終値で過去最高を更新した10日、東証プライムの時価総額は1001兆6979億円となり、初めて1000兆円を超えた。 2024年7月10日, Sputnik 日本
2024-07-10T17:45+0900
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2022年の市場再編前の旧東証1部時代をあわせても、1000兆円に達するのは初めて。
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東証プライム時価総額、初の1000兆円超え
日経平均株価、TOPIXがともに終値で過去最高を更新した10日、東証プライムの時価総額は1001兆6979億円となり、初めて1000兆円を超えた。
2022年の市場再編前の旧東証1部時代をあわせても、1000兆円に達するのは初めて。