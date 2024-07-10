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レフ・トルストイ記念国際平和賞 ただいま、申請受付中

レフ・トルストイ記念国際平和賞 ただいま、申請受付中

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ロシアの文豪の名を冠したレフ・トルストイ記念国際平和賞は現在、受賞申請を受け付けている。受賞対象は民間人、組織の別はない。平和賞授与式は文豪レフ・トルストイの生誕記念日である9月9日にモスクワで行われる。 2024年7月10日, Sputnik 日本

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毎年、賞は以下の活動に貢献した人物、組織に贈られる受賞資格を持つのは、個人、国の基金、国際社会基金、組織、活動団体、科学調査センター、教育機関など。権威ある国際審査員団には ロシア、欧州、アジア諸外国の出身で国際的に著名であり、諸国、民族間の相互関係強化に貢献した人物、社会活動家、政治活動家、文学者、文化人、科学者、実業界の代表が入る。

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