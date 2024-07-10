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露外務省 日本がNATOと協力した場合、その結果を警告
露外務省 日本がNATOと協力した場合、その結果を警告
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日本がNATOとの協力関係を強化するための実際的な措置を取る場合、ロシアは軍事技術分野を含めた措置を取る。ロシア外務省のアンドレイ・ルデンコ次官はスプートニクからの取材に語った。 2024年7月10日, Sputnik 日本
2024-07-10T02:06+0900
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岸田首相がロイター通信からの取材に日本が「NATOやそのパートナーとの協力を強化する決意」を語ったことについて、ルデンコ外務次官はこうコメントした。
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露外務省 日本がNATOと協力した場合、その結果を警告
日本がNATOとの協力関係を強化するための実際的な措置を取る場合、ロシアは軍事技術分野を含めた措置を取る。ロシア外務省のアンドレイ・ルデンコ次官はスプートニクからの取材に語った。
岸田首相がロイター通信からの取材に日本が「NATOやそのパートナーとの協力を強化する決意」を語ったことについて、ルデンコ外務次官はこうコメントした。
「我々は、これらすべて、これらすべての声明を実務に考慮し、さまざまな分野で一連の対策を講じる」
7月10日、岸田首相はNATOサミットに出席するため、米国へ向けて出発する。共同通信によれば、岸田氏は日本とNATOの協力強化への意気込みを表明していた。
日本とNATOは昨年、新たな協力文書「日NATO国別適合パートナーシップ計画（ITPP）」を結んだ。今月には独仏西の空軍機が日本に展開し自衛隊と演習も行う予定で、加盟国との連携を強化している。