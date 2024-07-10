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UFO？　ロシア上空に不思議な光る物体
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ロシア西部の広い範囲で、夜空に浮かぶ光の物体の目撃情報が相次いだ。SNS上では各地で撮影された映像や画像が投稿されている。 2024年7月10日, Sputnik 日本
2024-07-10T15:13+0900
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モスクワやサンクトペテルブルク、南西部ロストフ州のほか、隣国のベラルーシやウクライナでも観測された。正体は明らかになっていないが、9日に欧州宇宙機関が南米・仏領ギアナから打ち上げた新型ロケット「アリアン6」の可能性も指摘されている。
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UFO？　ロシア上空に不思議な光る物体

2024年7月10日, 15:13
SNSに゙投稿された光る物体の画像
SNSに゙投稿された光る物体の画像 - Sputnik 日本, 1920, 10.07.2024
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ロシア西部の広い範囲で、夜空に浮かぶ光の物体の目撃情報が相次いだ。SNS上では各地で撮影された映像や画像が投稿されている。
モスクワやサンクトペテルブルク、南西部ロストフ州のほか、隣国のベラルーシやウクライナでも観測された。
正体は明らかになっていないが、9日に欧州宇宙機関が南米・仏領ギアナから打ち上げた新型ロケット「アリアン6」の可能性も指摘されている。
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