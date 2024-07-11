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特別軍事作戦 7月11日の概要 露国防省

特別軍事作戦 7月11日の概要 露国防省

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ロシア軍はウクライナ軍の戦車を最低でも3両、米国製M113 をはじめとする装甲輸送車、米国製 M2 ブラッドレーを含む歩兵戦闘車数台他、敵の兵器を殲滅した。 2024年7月11日, Sputnik 日本

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ウクライナでの露特別軍事作戦

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ロシア軍はウクライナ軍の戦車を最低でも3両、米国製M113 をはじめとする装甲輸送車、米国製 M2 ブラッドレーを含む歩兵戦闘車数台他、敵の兵器を殲滅した。 ロシアの対空防衛システムはウクライナ軍の無人機24機、米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」が発射したロケット弾5発を迎撃した。 ウクライナ軍が過去24時間で損失した人員数は最多で2090人に上った。

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