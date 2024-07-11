https://sputniknews.jp/20240711/711--18802404.html
特別軍事作戦 7月11日の概要 露国防省
特別軍事作戦 7月11日の概要 露国防省
Sputnik 日本
ロシア軍はウクライナ軍の戦車を最低でも3両、米国製M113 をはじめとする装甲輸送車、米国製 M2 ブラッドレーを含む歩兵戦闘車数台他、敵の兵器を殲滅した。 2024年7月11日, Sputnik 日本
2024-07-11T22:52+0900
2024-07-11T22:52+0900
2024-07-12T00:52+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
米国
軍事
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/0c/18802249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bf193927d4d41623d9579184814baa2.jpg
ロシア軍はウクライナ軍の戦車を最低でも3両、米国製M113 をはじめとする装甲輸送車、米国製 M2 ブラッドレーを含む歩兵戦闘車数台他、敵の兵器を殲滅した。 ロシアの対空防衛システムはウクライナ軍の無人機24機、米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」が発射したロケット弾5発を迎撃した。 ウクライナ軍が過去24時間で損失した人員数は最多で2090人に上った。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/0c/18802249_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ffab01bba4fb4b2da83bbbb4e889ca55.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
米国, 軍事
ロシア軍はウクライナ軍の戦車を最低でも3両、米国製M113 をはじめとする装甲輸送車、米国製 M2 ブラッドレーを含む歩兵戦闘車数台他、敵の兵器を殲滅した。
ロシアの対空防衛システムはウクライナ軍の無人機24機、米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」が発射したロケット弾5発を迎撃した。
ウクライナ軍が過去24時間で損失した人員数は最多で2090人に上った。