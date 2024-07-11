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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240711/711--18802404.html
特別軍事作戦　7月11日の概要　露国防省
特別軍事作戦　7月11日の概要　露国防省
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ロシア軍はウクライナ軍の戦車を最低でも3両、米国製M113 をはじめとする装甲輸送車、米国製 M2 ブラッドレーを含む歩兵戦闘車数台他、敵の兵器を殲滅した。 2024年7月11日, Sputnik 日本
2024-07-11T22:52+0900
2024-07-12T00:52+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
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ロシア軍はウクライナ軍の戦車を最低でも3両、米国製M113 をはじめとする装甲輸送車、米国製 M2 ブラッドレーを含む歩兵戦闘車数台他、敵の兵器を殲滅した。 ロシアの対空防衛システムはウクライナ軍の無人機24機、米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」が発射したロケット弾5発を迎撃した。 ウクライナ軍が過去24時間で損失した人員数は最多で2090人に上った。
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特別軍事作戦　7月11日の概要　露国防省

2024年7月11日, 22:52 (更新: 2024年7月12日, 00:52)
特別軍事作戦　7月11日の概要　露国防省
特別軍事作戦　7月11日の概要　露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 11.07.2024
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ロシア軍はウクライナ軍の戦車を最低でも3両、米国製M113 をはじめとする装甲輸送車、米国製 M2 ブラッドレーを含む歩兵戦闘車数台他、敵の兵器を殲滅した。
ロシアの対空防衛システムはウクライナ軍の無人機24機、米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」が発射したロケット弾5発を迎撃した。
ウクライナ軍が過去24時間で損失した人員数は最多で2090人に上った。
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