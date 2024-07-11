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フィリピン沖でM7.1 の地震
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フィリピン沖でマグニチュード（M）7.1の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）発表した。 2024年7月11日, Sputnik 日本
2024-07-11T11:55+0900
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2024-07-11T13:06+0900
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地震
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地震は現地時間11日10時13分（日本時間11時13分）に観測された。震源地はミンダナオ島最西端にあるサンボアンガの南東148キロ、震源の深さは620キロ。 現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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フィリピン, 地震
フィリピン沖でM7.1 の地震
2024年7月11日, 11:55 (更新: 2024年7月11日, 13:06)
フィリピン沖でマグニチュード（M）7.1の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）発表した。
地震は現地時間11日10時13分（日本時間11時13分）に観測された。震源地はミンダナオ島最西端にあるサンボアンガの南東148キロ、震源の深さは620キロ。
現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。