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ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240712/7612-18808267.html
特別軍事作戦 7月6日～12日の概要 露国防省
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ロシア軍, ウクライナ, ロシア
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特別軍事作戦 7月6日～12日の概要 露国防省
2024年7月12日, 23:43
特別軍事作戦 7月6日～12日の概要 露国防省
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ロシア軍は過去1週間にウクライナの軍事施設に対して長距離の精密兵器による攻撃を39回実施した。ロシア国防省が発表した。
ロシア軍の「ツェントル（中央）」部隊は過去1週間にドネツク人民共和国のソコル、チガリ、ヤスノブロドフカ、ボスホドの4集落を解放した。
ロシア軍は過去1週間にエイブラムス戦車1両、ブラッドレー歩兵戦闘車4両、高機動ロケット砲システム「ハイマース」の発射装置7基を破壊、またドローン308機を撃墜した。
ウクライナ軍は過去1週間に合わせて1万4000人以上の兵士を失った。
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