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大手夏のボーナス、平均98万円で過去最高＝経団連
大手夏のボーナス、平均98万円で過去最高＝経団連
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経団連によると、日本の大手企業の夏のボーナスは、これまでの集計で平均98万3112円となった。今の集計方法になった1981年以降では過去最高。12日、日本の各メディアが伝えた。大手97社の従業員約50万6000人を対象とした集計。昨年夏より4.31パーセント上がった。 2024年7月12日, Sputnik 日本
2024-07-12T18:02+0900
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2024-07-12T20:11+0900
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大手夏のボーナス、平均98万円で過去最高＝経団連
2024年7月12日, 18:02 (更新: 2024年7月12日, 20:11)
経団連によると、日本の大手企業の夏のボーナスは、これまでの集計で平均98万3112円となった。今の集計方法になった1981年以降では過去最高。12日、日本の各メディアが伝えた。大手97社の従業員約50万6000人を対象とした集計。昨年夏より4.31パーセント上がった。