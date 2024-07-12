大手夏のボーナス、平均98万円で過去最高＝経団連

夏のボーナス

経団連によると、日本の大手企業の夏のボーナスは、これまでの集計で平均98万3112円となった。今の集計方法になった1981年以降では過去最高。12日、日本の各メディアが伝えた。大手97社の従業員約50万6000人を対象とした集計。昨年夏より4.31パーセント上がった。