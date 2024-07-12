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【図説】IMF最大の債務国
【図説】IMF最大の債務国
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国際通貨基金（IMF）は6月末、ウクライナへウクライナへの22億ドル（約3500億円）相当の融資を承認した。これにより、ウクライナのIMFに対する債務は138億5000万ドルに増加し、世界2位の位置につけることになる。スプートニクは、IMF最大の債務国をインフォグラフィックでまとめた。 2024年7月12日, Sputnik 日本
2024-07-12T06:11+0900
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最大の債務国はアルゼンチンで、債務額は135億9000万ドル。アルゼンチンとウクライナ、そして3位のエジプトを合わせると、IMFの債務残高総額の1504億ドルのほぼ半分である46％を占めることになる。ｄ
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【図説】IMF最大の債務国
国際通貨基金（IMF）は6月末、ウクライナへウクライナへの22億ドル（約3500億円）相当の融資を承認した。これにより、ウクライナのIMFに対する債務は138億5000万ドルに増加し、世界2位の位置につけることになる。スプートニクは、IMF最大の債務国をインフォグラフィックでまとめた。
最大の債務国はアルゼンチンで、債務額は135億9000万ドル。アルゼンチンとウクライナ、そして3位のエジプトを合わせると、IMFの債務残高総額の1504億ドルのほぼ半分である46％を占めることになる。