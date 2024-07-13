https://sputniknews.jp/20240713/18810661.html
ロシアの艦艇が中国に到着 合同演習に参加へ
ロシアの艦艇が中国に到着 合同演習に参加へ
Sputnik 日本
ロシア太平洋艦隊のコルベット艦「グロームキー」と「レースキー」が中国の湛江港に到着した。7月15日から17日まで行われる合同演習に参加する。 2024年7月13日, Sputnik 日本
2024-07-13T20:26+0900
2024-07-13T20:26+0900
2024-07-13T20:26+0900
ロシア
中国
ロシア海軍
国際
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/0d/18810723_11:0:2880:1614_1920x0_80_0_0_76227e2e67f384ec61d91778b5f1ae64.png
合同演習「海上連合2024」では、中国人民解放軍海軍の対潜機が参加して、ロシア海軍と人民解放軍海軍の艦艇の乗組員らが対潜・対空訓練を行う。また、海上における救助訓練も実施する。
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/0d/18810723_375:0:2527:1614_1920x0_80_0_0_23f370c9c6176ad8ffefbb4c18b0850c.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 中国, ロシア海軍, 国際
ロシアの艦艇が中国に到着 合同演習に参加へ
ロシア太平洋艦隊のコルベット艦「グロームキー」と「レースキー」が中国の湛江港に到着した。7月15日から17日まで行われる合同演習に参加する。
合同演習「海上連合2024」では、中国人民解放軍海軍の対潜機が参加して、ロシア海軍と人民解放軍海軍の艦艇の乗組員らが対潜・対空訓練を行う。また、海上における救助訓練も実施する。