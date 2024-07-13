🎥 ロシアの艦艇が中国に到着 合同演習に参加へ



🇷🇺🇨🇳 ロシア太平洋艦隊のコルベット艦「グロームキー」と「レースキー」が中国の湛江港に到着した。7月15日から17日まで行われる合同演習に参加する。



合同演習「海上連合2024」では、中国人民解放軍海軍の対潜機が参加して、… pic.twitter.com/K5oTncaxqB