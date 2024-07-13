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海江田衆院副議長らが22日から訪中 日中議会交流の再会を呼びかけ
海江田衆院副議長らが22日から訪中 日中議会交流の再会を呼びかけ
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衆議院の海江田万里副議長は、今月22日から5日間程度、超党派議員団とともに中国を訪問し、全国人民代表大会（全人代）の幹部と会談する予定だという。NHKが報じた。 2024年7月13日, Sputnik 日本
2024-07-13T12:56+0900
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海江田氏らは訪問中、2020年1月以来途絶えている衆議院と全人代による「日中議会交流委員会」の再開を呼びかける見通し。また、原発処理水の海洋放出を受けた中国による輸入規制などを念頭に、両国の懸案についても意見交換するという。海江田氏は訪中を通じて日中関係の改善につなげたい考えだと指摘されている。
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海江田衆院副議長らが22日から訪中 日中議会交流の再会を呼びかけ
衆議院の海江田万里副議長は、今月22日から5日間程度、超党派議員団とともに中国を訪問し、全国人民代表大会（全人代）の幹部と会談する予定だという。NHKが報じた。
海江田氏らは訪問中、2020年1月以来途絶えている衆議院と全人代による「日中議会交流委員会」の再開を呼びかける見通し。
また、原発処理水の海洋放出を受けた中国による輸入規制などを念頭に、両国の懸案についても意見交換するという。
海江田氏は訪中を通じて日中関係の改善につなげたい考えだと指摘されている。