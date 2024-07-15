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トランプ氏 暗殺未遂事件後、初めて姿を現す
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トランプ氏は15日から共和党大会が開催される中西部ウィスコンシン州ミルウォーキーに到着した。 2024年7月15日, Sputnik 日本
2024-07-15T09:03+0900
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大会でトランプ氏は大統領選の同党の候補者として発表される。動画はトランプ氏のプレスサービスによって公開された。
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トランプ氏は15日から共和党大会が開催される中西部ウィスコンシン州ミルウォーキーに到着した。
大会でトランプ氏は大統領選の同党の候補者として発表される。
動画はトランプ氏のプレスサービスによって公開された。