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【図説】米国債を最も保有する国は？
【図説】米国債を最も保有する国は？
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米国は世界最大の債務国である。米国はどの国にどれだけの債務があるのか、米財務省のデータを基にスプートニクがデータを収集した。 2024年7月16日, Sputnik 日本
2024-07-16T21:48+0900
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【図説】米国債を最も保有する国は？
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米国は世界最大の債務国である。米国はどの国にどれだけの債務があるのか、米財務省のデータを基にスプートニクがデータを収集した。