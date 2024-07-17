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中国、公園での「首吊り」が禁止に
中国、公園での「首吊り」が禁止に
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中国では近年、珍しいスポーツが高齢者の間で人気を集めている。特殊な首輪を木、またはバーに取り付け、全体重を首で支えながらぶら下がって運動するというもの。脊椎に良いと考えられている。 2024年7月17日, Sputnik 日本
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ただし、中国では首吊り中に男性1人が死亡したため、一部の公園では禁止となった。しかし、高齢者らは当局の管理下にはない場所で首吊り運動を続けている模様。
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中国、公園での「首吊り」が禁止に
2024年7月17日, 10:07 (更新: 2024年7月17日, 10:12)
中国では近年、珍しいスポーツが高齢者の間で人気を集めている。特殊な首輪を木、またはバーに取り付け、全体重を首で支えながらぶら下がって運動するというもの。脊椎に良いと考えられている。
ただし、中国では首吊り中に男性1人が死亡したため、一部の公園では禁止となった。しかし、高齢者らは当局の管理下にはない場所で首吊り運動を続けている模様。