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中国、米国との軍備管理の協議停止 台湾への武器供給に対抗

中国、米国との軍備管理の協議停止 台湾への武器供給に対抗

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中国外務省の林剣報道官は17日、中国が軍備管理・不拡散をめぐる米国との協議を停止したと発表した。米国が台湾への武器売却を続けていることへの対抗措置だという。 2024年7月17日, Sputnik 日本

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「米側は中国からの断固とした抗議、再三の申し入れを無視し、台湾への武器供給を続けている。これら一連の行動は中国の核心的利益を著しく侵害し、2国間の政治的信頼を破壊するものだ」林報道官は、「この状況をつくった責任は米側にある」と付け加えた。

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