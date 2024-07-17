特別軍事作戦　7月17日の概要　露国防省

ロシアの「ザーパド」隊（西方面隊）の守備範囲におけるウクライナ軍の過去24時間の損失は人員が最多で650人、装甲戦闘車1台、弾薬庫3か所。

ロシアの「ユク」隊（南方面隊）の守備範囲におけるウクライナ軍の過去24時間の損失は人員が最多で610人、装甲戦闘車3台、乗用車2台。全方面でのウクライナ軍の過去24時間の人的損失は1980人に上った。