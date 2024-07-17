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捕虜のロシア兵95人がウクライナから帰国＝ロシア国防省
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Sputnik 日本
ウクライナの捕虜となっていたロシア軍の兵士95人が帰国した。ロシア国防省が発表した。ウクライナ側には兵士95人が引き渡された。 2024年7月17日, Sputnik 日本
2024-07-17T20:52+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ロシア国防省によると、アラブ首長国連邦（UAE）が仲介した。
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捕虜のロシア兵95人がウクライナから帰国＝ロシア国防省
ウクライナの捕虜となっていたロシア軍の兵士95人が帰国した。ロシア国防省が発表した。ウクライナ側には兵士95人が引き渡された。
ロシア国防省によると、アラブ首長国連邦（UAE）が仲介した。