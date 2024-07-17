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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240717/95-18831814.html
捕虜のロシア兵95人がウクライナから帰国＝ロシア国防省
捕虜のロシア兵95人がウクライナから帰国＝ロシア国防省
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ウクライナの捕虜となっていたロシア軍の兵士95人が帰国した。ロシア国防省が発表した。ウクライナ側には兵士95人が引き渡された。 2024年7月17日, Sputnik 日本
2024-07-17T20:52+0900
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ロシア国防省によると、アラブ首長国連邦（UAE）が仲介した。
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捕虜のロシア兵95人がウクライナから帰国＝ロシア国防省

2024年7月17日, 20:52
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ロシア軍兵士（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 17.07.2024
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ウクライナの捕虜となっていたロシア軍の兵士95人が帰国した。ロシア国防省が発表した。ウクライナ側には兵士95人が引き渡された。
ロシア国防省によると、アラブ首長国連邦（UAE）が仲介した。
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