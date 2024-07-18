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飲み物…ではなく、弾薬！：米国で銃と弾薬の自動販売が開始される

飲み物…ではなく、弾薬！：米国で銃と弾薬の自動販売が開始される

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米アメリカン・ラウンズ社の自動販売機は、顔認識技術を駆使して弾薬を弾薬を販売している。銃愛好家の身分証明書のチェックは、AIが担う。 2024年7月18日, Sputnik 日本

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この自販機はすでに、テキサス州の複数のスーパーマーケットに設置されている。

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