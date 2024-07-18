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バイデン氏、新型コロナ陽性＝ホワイトハウス報道官
バイデン氏、新型コロナ陽性＝ホワイトハウス報道官
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ホワイトハウスは17日、バイデン氏が新型コロナウイルスに感染したことを確認した。バイデン氏はワクチン接種を受けており、症状は軽いとしている。 2024年7月18日, Sputnik 日本
2024-07-18T07:46+0900
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新型コロナウイルス
ジョー・バイデン
米国
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ホワイトハウスのジャン＝ピエール報道官が発表した声明には「ラスベガスでのイベント後の17日早朝、バイデン大統領は新型コロナウイルス検査で陽性反応を示した」と述べられている。バイデン氏はイベントを中止し、ラスベガスからデラウェア州の邸宅に戻って自己隔離する予定。
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新型コロナウイルス, ジョー・バイデン, 米国
バイデン氏、新型コロナ陽性＝ホワイトハウス報道官
ホワイトハウスは17日、バイデン氏が新型コロナウイルスに感染したことを確認した。バイデン氏はワクチン接種を受けており、症状は軽いとしている。
ホワイトハウスのジャン＝ピエール報道官が発表した声明には「ラスベガスでのイベント後の17日早朝、バイデン大統領は新型コロナウイルス検査で陽性反応を示した」と述べられている。
バイデン氏はイベントを中止し、ラスベガスからデラウェア州の邸宅に戻って自己隔離する予定。