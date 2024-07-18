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関東甲信と東海が梅雨明け 猛暑日が続く見通し
関東甲信と東海が梅雨明け 猛暑日が続く見通し
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気象庁は18日午前11時、関東甲信と東海が梅雨明けしたとみられると発表した。 2024年7月18日, Sputnik 日本
2024-07-18T12:17+0900
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関東甲信の梅雨明けは、平年と比べて1日早く、昨年と比べて4日早かった。東海は、平年より1日早く、昨年より2日遅かった。7月下旬にかけて各地で気温が35度以上の猛暑日が続く見通しで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけている。
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関東甲信と東海が梅雨明け 猛暑日が続く見通し
気象庁は18日午前11時、関東甲信と東海が梅雨明けしたとみられると発表した。
関東甲信の梅雨明けは、平年と比べて1日早く、昨年と比べて4日早かった。東海は、平年より1日早く、昨年より2日遅かった。
7月下旬にかけて各地で気温が35度以上の猛暑日が続く見通しで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけている。