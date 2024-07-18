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トランプ氏勝てば、平和交渉の道開ける＝ハンガリー外相
トランプ氏勝てば、平和交渉の道開ける＝ハンガリー外相
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ハンガリーのシーヤールトー外相はスプートニクの取材に対し、「米大統領選はウクライナ紛争の転換点となりうる」と述べ、ドナルド・トランプ氏が勝利すれば平和交渉開始のチャンスが訪れるとの見方を示した。 2024年7月18日, Sputnik 日本
2024-07-18T19:01+0900
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トランプ氏勝てば、平和交渉の道開ける＝ハンガリー外相

2024年7月18日, 19:01
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シーヤールトー外相 - Sputnik 日本, 1920, 18.07.2024
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ハンガリーのシーヤールトー外相はスプートニクの取材に対し、「米大統領選はウクライナ紛争の転換点となりうる」と述べ、ドナルド・トランプ氏が勝利すれば平和交渉開始のチャンスが訪れるとの見方を示した。
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