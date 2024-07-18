https://sputniknews.jp/20240718/18839887.html
トランプ氏勝てば、平和交渉の道開ける＝ハンガリー外相
トランプ氏勝てば、平和交渉の道開ける＝ハンガリー外相
Sputnik 日本
ハンガリーのシーヤールトー外相はスプートニクの取材に対し、「米大統領選はウクライナ紛争の転換点となりうる」と述べ、ドナルド・トランプ氏が勝利すれば平和交渉開始のチャンスが訪れるとの見方を示した。 2024年7月18日, Sputnik 日本
2024-07-18T19:01+0900
2024-07-18T19:01+0900
2024-07-18T19:01+0900
ドナルド・トランプ
ハンガリー
ウクライナ
政治
国際
米国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/06/17969399_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_b6cb10b4697220579990f3d725fa8134.jpg
ハンガリー
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/06/17969399_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_2cf9623c2c8084afc1f5f0189624a3d5.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ドナルド・トランプ, ハンガリー, ウクライナ, 政治, 国際, 米国
ドナルド・トランプ, ハンガリー, ウクライナ, 政治, 国際, 米国
トランプ氏勝てば、平和交渉の道開ける＝ハンガリー外相
ハンガリーのシーヤールトー外相はスプートニクの取材に対し、「米大統領選はウクライナ紛争の転換点となりうる」と述べ、ドナルド・トランプ氏が勝利すれば平和交渉開始のチャンスが訪れるとの見方を示した。