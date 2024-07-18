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ステゴサウルスに70億円 世界最高額で落札
ステゴサウルスに70億円 世界最高額で落札
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米ニューヨークのオークションでステゴサウルスの化石が4460万ドル（約70億円）で落札された。競売商「サザビーズ」が映像とともに公表した。 2024年7月18日, Sputnik 日本
2024-07-18T16:41+0900
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今回落札されたのは「エイペックス（APEX）」の愛称がつけられた個体で、大きさは体高が3.3メートル、全長が8.2メートル。これまでの最高額は2020年に落札されたティラノサウルスで、3180万ドル（約50億円）だった。
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ステゴサウルスに70億円 世界最高額で落札
米ニューヨークのオークションでステゴサウルスの化石が4460万ドル（約70億円）で落札された。競売商「サザビーズ」が映像とともに公表した。
今回落札されたのは「エイペックス（APEX）」の愛称がつけられた個体で、大きさは体高が3.3メートル、全長が8.2メートル。
これまでの最高額は2020年に落札されたティラノサウルスで、3180万ドル（約50億円）だった。