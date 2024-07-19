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共和党全国大会でトランプ氏が間もなく候補者の指名受諾演説、代議員らが包帯で耳を覆う
共和党全国大会でトランプ氏が間もなく候補者の指名受諾演説、代議員らが包帯で耳を覆う
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米ウィスコンシン州ミルウォーキーで開催されている共和党大会の代議員らは暗殺未遂で負傷したドナルド・トランプ氏と同様に包帯で右耳を覆い、連帯を示している。 2024年7月19日, Sputnik 日本
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トランプ氏は既に会場へと到着しており、日本時間の11時30分頃から候補者の指名受諾演説を行う見通し。トランプ氏は演説の中で共和党候補者としての指名を受け入れると予想されている。
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共和党全国大会でトランプ氏が間もなく候補者の指名受諾演説、代議員らが包帯で耳を覆う
2024年7月19日, 09:31 (更新: 2024年7月19日, 09:38)
米ウィスコンシン州ミルウォーキーで開催されている共和党大会の代議員らは暗殺未遂で負傷したドナルド・トランプ氏と同様に包帯で右耳を覆い、連帯を示している。
トランプ氏は既に会場へと到着しており、日本時間の11時30分頃から候補者の指名受諾演説を行う見通し。トランプ氏は演説の中で共和党候補者としての指名を受け入れると予想されている。