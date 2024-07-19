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ベトナム最高指導者、グエン・フー・チョン書記長が死去
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ベトナムの最高指導者、阮富仲（グエン・フー・チョン）共産党書記長が死去した。80歳だった。現地メディアが報じた。 2024年7月19日, Sputnik 日本
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グエン書記長をめぐっては18日、病気治療に専念するため、序列2位のトー・ラム国家主席が党の実務を統括することに決まったばかりだった。
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ベトナム最高指導者、グエン・フー・チョン書記長が死去
2024年7月19日, 20:20 (更新: 2024年7月19日, 20:48)
ベトナムの最高指導者、阮富仲（グエン・フー・チョン）共産党書記長が死去した。80歳だった。現地メディアが報じた。
グエン書記長をめぐっては18日、病気治療に専念するため、序列2位のトー・ラム国家主席が党の実務を統括することに決まったばかりだった。