https://sputniknews.jp/20240719/19-18841625.html
体操でパリ五輪出場のエース・宮田が喫煙疑惑、日本体操協会が19日に緊急会見
体操でパリ五輪出場のエース・宮田が喫煙疑惑、日本体操協会が19日に緊急会見
Sputnik 日本
パリ五輪に出場する女子日本代表のエース・宮田笙子選手（19）の喫煙疑惑が浮上した。日本体操協会は19日午後から緊急会見を開く。 2024年7月19日, Sputnik 日本
2024-07-19T08:59+0900
2024-07-19T08:59+0900
2024-07-19T09:05+0900
nhk
モナコ
スポーツ
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/13/18841469_0:0:1816:1021_1920x0_80_0_0_78fe77cad24bb5bd972c9cf2de0c64ff.png
宮田選手は跳馬や床運動を得意とするエース。パリ五輪代表選考を兼ねた全日本とNHK杯では2冠を達成、初の五輪出場を決めたほか、チームの主将にも就任していた。1964年の東京五輪以来、60年ぶりの団体メダルを目指し、「私の演技が日本の軸になるようにしていきたい。失敗しないことがメダルへの道」と語っていた。 17日にモナコで公開した事前合宿に宮田選手は参加していなかった。
モナコ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/13/18841469_225:0:1586:1021_1920x0_80_0_0_2647758bf2935b705ee2b570f8aeb5c4.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nhk, モナコ, スポーツ, 社会
体操でパリ五輪出場のエース・宮田が喫煙疑惑、日本体操協会が19日に緊急会見
2024年7月19日, 08:59 (更新: 2024年7月19日, 09:05)
パリ五輪に出場する女子日本代表のエース・宮田笙子選手（19）の喫煙疑惑が浮上した。日本体操協会は19日午後から緊急会見を開く。
宮田選手は跳馬や床運動を得意とするエース。パリ五輪代表選考を兼ねた全日本とNHK杯では2冠を達成、初の五輪出場を決めたほか、チームの主将にも就任していた。1964年の東京五輪以来、60年ぶりの団体メダルを目指し、「私の演技が日本の軸になるようにしていきたい。失敗しないことがメダルへの道」と語っていた。
17日にモナコで公開した事前合宿に宮田選手は参加していなかった。