特別軍事作戦　7月13日～19日の概要　露国防省

ウクライナ軍は過去1週間に最大1万3075人の兵士を失った。

ロシア軍は過去１週間にウクライナの軍事標的に対して11回の集団攻撃を実施、ウクライナ軍部隊の配置場所、軍事装備を積んだ輸送列車、西側諸国から供与されたものを含む弾薬の保管倉庫を破壊した。