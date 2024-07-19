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チリでM7.3の地震が発生
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チリ北部でマグニチュード7.3の地震が発生した。欧州地中海地震センター(EMSC)が発表した。 2024年7月19日, Sputnik 日本
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震源地はアントファガスタ州サンペドロ・デ・アタカマ村の南東43キロメートル、震源の深さは128キロメートルだった。死傷者や被害は報告されていない。
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チリでM7.3の地震が発生

2024年7月19日, 11:32 (更新: 2024年7月19日, 11:49)
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 19.07.2024
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チリ北部でマグニチュード7.3の地震が発生した。欧州地中海地震センター(EMSC)が発表した。
震源地はアントファガスタ州サンペドロ・デ・アタカマ村の南東43キロメートル、震源の深さは128キロメートルだった。死傷者や被害は報告されていない。
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