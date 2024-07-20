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ヘルソン州でロシア軍が米国製自走榴弾砲「パラディン」を撃破、大爆発を起こす
ヘルソン州でロシア軍が米国製自走榴弾砲「パラディン」を撃破、大爆発を起こす
Sputnik 日本
ロシア軍はヘルソン州で米国製M109自走榴弾砲「パラディン」をドローン「ランセット」で撃破した。ロシア国防省が発表した。 2024年7月20日, Sputnik 日本
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ドローンの命中後、「パラディン」は激しい爆発を起こした。
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ヘルソン州でロシア軍が米国製自走榴弾砲「パラディン」を撃破、大爆発を起こす
2024年7月20日, 13:52 (更新: 2024年7月20日, 13:53)
ロシア軍はヘルソン州で米国製M109自走榴弾砲「パラディン」をドローン「ランセット」で撃破した。ロシア国防省が発表した。
ドローンの命中後、「パラディン」は激しい爆発を起こした。