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どんなに苦しくても幸せはそこにある……ガザ出身のユーチューバーが難民キャンプで人道支援
どんなに苦しくても幸せはそこにある……ガザ出身のユーチューバーが難民キャンプで人道支援
Sputnik 日本
ガザ地区出身のユーチューバーがパレスチナ難民の子供らに食事を振舞う動画を公開した。動画は難民キャンプで撮影されたもの。 2024年7月21日, Sputnik 日本
2024-07-21T10:07+0900
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どんなに苦しくても幸せはそこにある……ガザ出身のユーチューバーが難民キャンプで人道支援
2024年7月21日, 10:07 (更新: 2024年7月21日, 10:18)
ガザ地区出身のユーチューバーがパレスチナ難民の子供らに食事を振舞う動画を公開した。動画は難民キャンプで撮影されたもの。