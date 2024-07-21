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盛山文科相がウクライナを訪問へ、教育や科学技術分野の協力を協議

盛山文科相がウクライナを訪問へ、教育や科学技術分野の協力を協議

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盛山文部科学相は7月末にウクライナを訪問し、留学生のさらなる受け入れなど、教育や科学技術分野の協力を協議する会議に出席する。NHKが報じた。 2024年7月21日, Sputnik 日本

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日本とウクライナは2月、ウクライナの復興に向けて教育と科学技術分野に関する協力文書を交わし、具体的な方策を協議する会議の設置で合意していた。報道によると、こうした会議の初会合が29日にウクライナで開かれる。会議では、ウクライナ人留学生や研究者のさらなる受け入れや、ウクライナ人アーティストの来日公演などを議論するという。ウクライナ危機以降、日本の閣僚がウクライナを訪問するのは、岸田首相や上川外相などに続いて4人目。

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