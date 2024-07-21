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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240721/2-18851089.html
ロシア国防省　ルガンスク人民共和国とハリコフ州の2村の解放を発表
ロシア国防省　ルガンスク人民共和国とハリコフ州の2村の解放を発表
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ロシア軍「ザーパド」隊（西方面隊）はがルガンスク人民共和国のロゾフカとハリコフ州のペシャノエ・ニジネエの村を解放。同隊はさらに有利なポジション、境界線を占めることに成功した。露国防省が発表した。 2024年7月21日, Sputnik 日本
2024-07-21T19:59+0900
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解放されたロゾフカ村はルガンスク人民共和国の北西部の、ハリコフ州との州境近くに位置する。ペシャノエ・ニジネエ村は、クピャンスクから南東に数キロの、ノヴォセロフスコエ村の近くにある。ノヴォセロフスコエ村は2023年夏にロシア軍によって解放されている。
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ロシア国防省　ルガンスク人民共和国とハリコフ州の2村の解放を発表

2024年7月21日, 19:59
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ロシア軍「ザーパド」隊（西方面隊）はがルガンスク人民共和国のロゾフカとハリコフ州のペシャノエ・ニジネエの村を解放。同隊はさらに有利なポジション、境界線を占めることに成功した。露国防省が発表した。
解放されたロゾフカ村はルガンスク人民共和国の北西部の、ハリコフ州との州境近くに位置する。ペシャノエ・ニジネエ村は、クピャンスクから南東に数キロの、ノヴォセロフスコエ村の近くにある。ノヴォセロフスコエ村は2023年夏にロシア軍によって解放されている。
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