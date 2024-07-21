https://sputniknews.jp/20240721/2-18851089.html
ロシア国防省 ルガンスク人民共和国とハリコフ州の2村の解放を発表
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ロシア軍「ザーパド」隊（西方面隊）はがルガンスク人民共和国のロゾフカとハリコフ州のペシャノエ・ニジネエの村を解放。同隊はさらに有利なポジション、境界線を占めることに成功した。露国防省が発表した。 2024年7月21日, Sputnik 日本
2024-07-21T19:59+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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解放されたロゾフカ村はルガンスク人民共和国の北西部の、ハリコフ州との州境近くに位置する。ペシャノエ・ニジネエ村は、クピャンスクから南東に数キロの、ノヴォセロフスコエ村の近くにある。ノヴォセロフスコエ村は2023年夏にロシア軍によって解放されている。
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解放されたロゾフカ村はルガンスク人民共和国の北西部の、ハリコフ州との州境近くに位置する。ペシャノエ・ニジネエ村は、クピャンスクから南東に数キロの、ノヴォセロフスコエ村の近くにある。ノヴォセロフスコエ村は2023年夏にロシア軍によって解放されている。